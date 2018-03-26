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Как уменьшить сумму переплаты по кредиту
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Как уменьшить сумму переплаты по кредиту 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В среднем клиент АКИБАНК экономит на переплате по кредиту до 50 тыс. рублей и выше.
Кредит «Рефинансирование потребительских кредитов» уменьшит ставку и платеж, снизит переплату.
С программой АКИБАНКа вы можете объединить до 3-х кредитов и кредитных карт и получить дополнительную сумму без увеличения нагрузки на оплату ежемесячных платежей.
Преимуществом является низкая фиксированная процентная ставка от 12,5% годовых, не зависящая от срока кредита. Без залога и поручителей можно оформить до 500 тыс.руб.,
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
С АКИБАНКом легко экономить!
Процентная ставка по кредиту (годовая): со страхованием жизни и потери трудоспособности в течение срока действия кредитного договора 1-5 лет — 13,5%; при отсутствии страхования жизни и потери трудоспособности 1-5 лет — 16%. При сумме кредита свыше 500 тыс. рублей процентная ставка снижается на 1%. В случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога. Срок кредита 12, 24, 36, 48, 60 месяцев.
Обеспечение кредита: при сумме кредита до 500 тыс. руб. включительно — без обеспечения; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. — поручительство 2 физ. лиц и/или залог ликвидного имущества (поручительство не требуется при достаточном залоге).
ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ №2587.
АиФ-Оренбург: последние новости
С начала 2018 года темпы розничного кредитования в АКИБАНКе выросли на 56% «Газпром нефть» и Правительство Оренбуржья укрепляют социальное партнерство За 2 месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей
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