Как уменьшить сумму переплаты по кредиту

В среднем клиент АКИБАНК экономит на переплате по кредиту до 50 тыс. рублей и выше.

Кредит «Рефинансирование потребительских кредитов» уменьшит ставку и платеж, снизит переплату.

С программой АКИБАНКа вы можете объединить до 3-х кредитов и кредитных карт и получить дополнительную сумму без увеличения нагрузки на оплату ежемесячных платежей.

Преимуществом является низкая фиксированная процентная ставка от 12,5% годовых, не зависящая от срока кредита. Без залога и поручителей можно оформить до 500 тыс.руб.,

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Процентная ставка по кредиту (годовая): со страхованием жизни и потери трудоспособности в течение срока действия кредитного договора 1-5 лет — 13,5%; при отсутствии страхования жизни и потери трудоспособности 1-5 лет — 16%. При сумме кредита свыше 500 тыс. рублей процентная ставка снижается на 1%. В случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога. Срок кредита 12, 24, 36, 48, 60 месяцев.

Обеспечение кредита: при сумме кредита до 500 тыс. руб. включительно — без обеспечения; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. — поручительство 2 физ. лиц и/или залог ликвидного имущества (поручительство не требуется при достаточном залоге).