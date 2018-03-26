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Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций АО «Алроса-Нюрба»
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Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций АО «Алроса-Нюрба» 

Rambler News Service 1 час назад
Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» одобрил увеличение доли компании в уставном капитале ПАО «Алроса-Нюрба» до 97,49%, сообщает пресс-служба «Алросы».
На данный момент «Алроса» владеет 87,48% акций ПАО «Алроса-Нюрба», еще 10% принадлежат АО «РИК-Плюс» и 2,523% акций находятся у миноритарных акционеров.
В сообщении отмечается, что доля «РИК-Плюс» включена в прогнозный план приватизации госимущества Республики Саха (Якутия) .
«В настоящее время «Алроса» ведет переговоры с руководством Республики Саха (Якутия) о возможности приобретения 10%-ной доли в АО «Алроса-Нюрба». Выкуп доли в предприятии для нас — логичный шаг на пути консолидации профильных добывающих активов на балансе «Алроса», что положительно скажется на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании», — приводит пресс-служба компании слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова.
По словам Иванова, «Алроса» рассчитывает закрыть сделку в первом полугодии 2018 года.
ПАО «Алроса-Нюрба» создано в 1997 году для разработки Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии.
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