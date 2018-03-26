Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 56,94-57,06 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 56,99 руб., снизившись на 29,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 70,48 руб. — это на 25,5 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 27,56 коп. — до 63,06 руб. К 10:02 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,32% и составила $69,59 за баррель. Цена майских контрактов на нефть WTI опустилась на 0,46% — до $65,58 за баррель.
Мнение эксперта TeleTrade
Марк Гойхман Аналитик ГК TeleTrade TeleTrade Российские активы в последние дни находятся под действием сильных противонаправленных факторов. Прежде всего это эскалация «торговой войны» между США, Китаем и Евросоюзом. Эти действия сильно повышают рыночные риски, поскольку от торговых войн страдают темпы мирового роста, связи и доверие между различными экономиками. Индекс страха VIX поднялся в конце прошедшей недели на 7%, до уровня 25 п. Однако основной удар по фондовым рынкам и рисковым активам пришелся именно на прошлую неделю. И если не будет поступать новых негативных известий, «бегство от рисков» может остаться на текущем уровне. Но для валютного рынка важно то, что главной жертвой новостей о торговой войне стал американский доллар из-за опасений о торможении из-за нее экономики США. С другой стороны, важнейшее движение происходит на нефтяном рынке. Несмотря на то, что нефть — рисковый производственный актив, цены на нее не восприняли отрицательно «торговые войны». Драйвером послужило заявление Саудовской Аравии о возможности продления сделки по сокращению добычи в 2019 г. В результате котировки Brent подскочили к рубежу вокруг $70. Для открытия торгов на Мосбирже именно данные обстоятельства динамики доллара и нефти стали важнейшими. Курс доллара к рублю в начале торгов ослаб с 57,27 до 56,98. Евро к рублю снизился меньше — с 70,8 до 70,5 руб., что отражает восходящую динамику пары евро/доллар на рынке Форекс.Рубль, кроме того, поддерживает идущий налоговый период с продажей выручки экспортерами. Однако уже по истечении квартала, в начале апреля, факторы поддержки могут быть исчерпаны, что может привести российскую валюту вновь к рубежам 57,5-58 руб/долл.