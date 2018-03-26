«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России к 2027 году на 22% — до 22 млрд кубометров

«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России к 2027 году на 22,2% по сравнению с показателем 2017 года — до 22 млрд кубометров, говорится в материалах компании.

В 2017 году добыча газа «Лукойл» в России составила 18 млрд кубометров.

Как отмечает компания, в рамках долгосрочной стратегии «Лукойла» до 2027 года предполагается рост добычи газа на 1% в год до 2020 года и на 2% в год в период с 2020 года по 2027 год. В 2020 году добыча, согласно планам компании, достигнет 19 млрд кубометров.

Компания оценивает объем запасов и ресурсов (3P+3С) газа в России в 12 млрд баррелей нефтяного эквивалента (более 2 трлн кубометров). Основными регионами добычи газа «Лукойла» в России являются Западная Сибирь и Каспийское море.