Ещё
«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России к 2027 году на 22% — до 22 млрд кубометров 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Лукойл» планирует увеличить добычу газа в России к 2027 году на 22,2% по сравнению с показателем 2017 года — до 22 млрд кубометров, говорится в материалах компании.
В 2017 году добыча газа «Лукойл» в России составила 18 млрд кубометров.
Как отмечает компания, в рамках долгосрочной стратегии «Лукойла» до 2027 года предполагается рост добычи газа на 1% в год до 2020 года и на 2% в год в период с 2020 года по 2027 год. В 2020 году добыча, согласно планам компании, достигнет 19 млрд кубометров.
Компания оценивает объем запасов и ресурсов (3P+3С) газа в России в 12 млрд баррелей нефтяного эквивалента (более 2 трлн кубометров). Основными регионами добычи газа «Лукойла» в России являются Западная Сибирь и Каспийское море.
Стратегия монетизации газа предполагает оптимизацию технических решений и затрат на разработку, максимальное задействование существующей инфраструктуры, долгосрочный контракт на реализацию с «Газпромом» и увеличение доли продаж конечным потребителям, а также интеграцию с проектами в газохимии и электроэнергетике.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром нефть» досрочно погасила облигации на 25 млрд рублей АФК «Система» предложила $1,5 млрд за оставшиеся активы RCom «Лукойл» запустит вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане в 2018 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди280
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия315
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово104
Умер Сергей Мавроди94
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение