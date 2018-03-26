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Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2017 г выросла в 2,3 раза
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Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2017 г выросла в 2,3 раза 

Прайм 52 минуты назад
Чистая прибыль одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по МСФО в 2017 году выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 13,820 миллиарда рублей, сообщила компания в понедельник.
Консенсус-прогноз, составленный РИА Новости на основании опроса аналитиков, предполагал рост чистой прибыль группы до вычета доли миноритариев в 2,3 раза — до 14,05 миллиарда рублей.
Скорректированная выручка Globaltrans выросла на 18% год к году и составила 52,1 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 46% — до 25,8 миллиарда рублей.
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