Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2017 г выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — по МСФО в 2017 году выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 13,820 миллиарда рублей, сообщила компания в понедельник.

Консенсус-прогноз, составленный РИА Новости на основании опроса аналитиков, предполагал рост чистой прибыль группы до вычета доли миноритариев в 2,3 раза — до 14,05 миллиарда рублей.

Скорректированная выручка Globaltrans выросла на 18% год к году и составила 52,1 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 46% — до 25,8 миллиарда рублей.