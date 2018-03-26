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«Лукойл» запустит вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане в 2018 году
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«Лукойл» запустит вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Лукойл» планирует запустить в 2018 году вторую очередь Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в Узбекистане, говорится в материалах компании.
«Кандым: запуск в 2018 году второй очереди ГПЗ», — отмечает «Лукойл».
Суммарная мощность двух очередей составит 8,1 млрд кубометров в год.
Первая очередь Кандымского ГПК была запущена в прошлом году.
«Лукойл» реализует проект разработки Кандымской группы месторождений совместно с НХК «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входит шесть газоконденсатных месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Кандымский ГПК производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит получать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат, а также комовую серу.
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