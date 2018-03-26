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АФК «Система» может выкупить весь бизнес RCom
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АФК «Система» может выкупить весь бизнес RCom за $1,5 млрд 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФК "Система" на прошлой неделе подала заявку на выкуп оставшейся части бизнеса индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (RCom) и предложила за актив 1,5 миллиарда долларов, сообщает издание The Economic Times (ET).
"Заявка "Системы" составляет 1,2 миллиарда долларов в дополнение к приблизительно 300 миллионам долларов, которые Reliance Communications должна "Системе", — говорится в сообщении издания.
По данным источников The Economic Times, это самое крупное предложение за этот актив. По данным одного из источников, российская компания надеется полностью выкупить весь бизнес RCom, но может сделать это по частям.
Reliance Communications — телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Нью-Мумбаи. В сообщении ET отмечается, что после закрытия своей мобильной сети, компания ощущает финансовые затруднения и необходимость сокращения расходов. Ранее RCom пользовалась арендуемыми служебными помещениями и общими сетевыми ресурсами, теперь же оставшаяся часть бизнеса должна взять на себя эти расходы. Компания пытается оптимизировать издержки за счет количества офисов.
АФК "Система" в ноябре 2015 года подписала обязывающее соглашение о слиянии SSTL (Sistema Shyam TeleServices Ltd. — индийского сотового оператора, "дочки" АФК "Система") и RCom, принадлежащей бизнесмену Анилу Амбани. Структура сделки подразумевает выделение телекоммуникационного бизнеса из состава SSTL и его объединение с бизнесом компании RCom на базе последней. Доля SSTL в капитале объединенной компании составит 10%. Совместная заявка RCom и SSTL по сделке была подана в DoT еще в ноябре 2016 года.
В июне 2017 года Департамент телекоммуникаций Индии (Department of Telecommunication of India, DoT) согласовал условия закрытия сделки.
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