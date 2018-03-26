Глава «Россетей» Павел Ливинский покинет совет директоров «Мосэнерго»

Совет директоров энергетической компании «Мосэнерго» утвердил список из 20 кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании, говорится в материалах ТГК-1

Павел Ливинский. Из состава действующего совета директоров не вошел с список кандидатов глава «Россетей»

В состав «Мосэнерго» входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 ГВт и тепловой мощностью 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют более 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг».