Глава «Россетей» Павел Ливинский покинет совет директоров «Мосэнерго» 

Совет директоров энергетической компании «Мосэнерго» утвердил список из 20 кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании, говорится в материалах ТГК-1.
Помимо членов действующего совета директоров, в список вошли восемь новых кандидатов: глава департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев, первый заместитель начальника департамента «Газпрома» Андрей Дмитриев, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газпром энергохолдинга» Евгений Земляной, заместитель гендиректора по рыночным инвестициям ИК «Регион» Константин Комиссаров, заместитель начальника управления «Газпрома» Ирина Коробкина, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Денис Куликов, начальник управления департамента городского имущества города Москвы Андрей Серегин и председатель совета директоров компании «МонолитКапиталСтрой» Андрей Хорев.
Из состава действующего совета директоров не вошел с список кандидатов глава «Россетей» Павел Ливинский.
Как ранее сообщало RNS, в состав совета директоров «Мосэнерго», избранный в июне 2017 года, входят: заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Андрей Березин, управляющий директор «Мосэнерго» Александр Бутко, генеральный директор ЗАО «Лидер» Анатолий Гавриленко, заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, глава «Россетей» (ранее руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы) Павел Ливинский, заместитель начальника управления департамента городского имущества Москвы Ирина Миронова, член правления «Газпрома» Елена Михайлова, независимый директор Владимир Погребенко, директор по стратегии компании «Финам» Валерий Пятницев, член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев, генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров и первый заместитель гендиректора «Газпром энергохолдинга» Павел Шацкий.
В состав «Мосэнерго» входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 ГВт и тепловой мощностью 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют более 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг».