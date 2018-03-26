Рубль: каковы перспективы?

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». Турбулентность на мировых рынках не обошла рубль стороной, однако сильного негативного эффекта российская валюта не испытала. Какие перспективы у рубля в ближайшее время?Одним из факторов поддержки для российской валюты в последние дни был налоговый период. Сегодня как раз пик налоговых выплат, но валюту экспортеры, скорее всего, уже продали, так что вряд ли этот фактор окажет влияние на ход торгов. К слову, по оценкам экспертов, в этот раз налоговые выплаты стали крупнейшими в текущем году. Это позволило российской валюте за последние дни не только не уступить доллару, но и немного укрепиться.

При этом, еще раз отметим, на мировых рынках наблюдается настоящий шторм и уход от рисков. Безусловно, относительная крепость рубля вряд ли имела бы место быть, если бы не бурный рост цен на нефть. Котировки барреля смеси Brent сегодня в моменте почти добрались до отметки $71, что совсем недалеко от максимумов этого года.