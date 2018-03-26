СМИ: РЖД передадут активы новой структуре для управления концессионными проектами

Правление РЖД в середине марта приняло решение создать отдельную структуру для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к компании, и двух сотрудников РЖД.

Отмечается, что протокол заседания пока не подписан. Собеседники рассказали газете, что новой структуре будут переданы доли РЖД сначала в проекте «Северный широтный ход» (СШХ), затем — в проектах железных дорог Элегест — Кызыл — Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению "Мечела" . Их стоимость составляет около 400 миллиардов рублей. РЖД участвуют в них вместе со «Спецтрансстроем» Юрия Рейльяна , ТЭПК Руслана Байсарова и УК «Лидер», «Мечелом» и Газпромбанком

Сейчас переговорами по концессиям занимается департамент инвестиций РЖД, а доли в них оформлены на «дочку» — «КРП-инвест». Человек, близкий к РЖД, пояснил газете, что одобрения совета директоров для создания компании не потребуется. Активы при передаче будут оцениваться по доле в уставном капитале проектных компаний, а он обычно не превышает 100 миллионов рублей. В новой структуре будет работать до 50 человек. Передача ей управления проектами ускорит принятие решений, согласование в монополии проходит сложно.

Обособление концессионных проектов также упростит получение кредитов. РЖД ведет переговоры с несколькими кредиторами по проекту СШХ, ссылается газета на человека, близкого к одному из участников проекта. По данным другого источника, обсуждалась возможность выпуска облигаций новой компанией.

Стройки, инвестициями в которые предстоит управлять новой компании, пока не начались. Заявка по железной дороге к угольному месторождению Эльга не подана в правительство, концессионное соглашение по СШХ пока не подписано, а по «Кызыл — Курагино» подписано, но не объявлено о соглашении по финансированию проекта.