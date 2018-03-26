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В России могут ограничить прием вкладов в зависимости от рейтинга
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В России могут ограничить прием вкладов в зависимости от рейтинга 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Федеральная антимонопольная служба предложила создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов, передает в понедельник газета «Известия».
«Устойчивость банков нужно оценивать не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга. От него будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии. С такой инициативой выступили в ФАС. Подобный подход может в корне изменить расклад сил на рынке депозитов и сместить центр принятия решений из ЦБ к аккредитованным рейтинговым агентствам», — пишет газета.
Банкиры считают, что нельзя лишать финансовые организации права привлекать вклады на основе рейтинга, но в случае с выдачей гарантий идея антимонопольной службы может сработать.
Создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов предлагает ФАС. Антимонопольщики считают, что предложенный ими механизм усилит конкуренцию между банками. Реализация инициативы ФАС может полностью изменить правила игры на рынке вкладов в первую очередь для состоятельных клиентов, чьи вложения превышают сумму страхового возмещения АСВ (1,4 миллиона рублей).
Очевидно, идея ФАС направлена на то, чтобы не допустить ситуацию, когда государство вынуждено спасать отдельные крупные банки ради сохранения всей финансовой системы. О том, что размер капитала в некоторых случаях не имеет значения, говорит тот факт, что в конце прошлого года ЦБ был вынужден санировать три крупнейшие частные кредитные организации, потратив на эту процедуру 0,5 триллионов рублей.
«По нынешним правилам Банк России может ограничивать привлечение банками вкладов, основываясь на внутренних инструкциях, — такие решения часто оспариваются в суде. Агентства же присваивают рейтинги на основе собственной, публичной методологии, включающей множество критериев, — это исключает коррупционную составляющую», — уточняется в сообщении.
ФАС планирует обсудить свои предложения на заседании рабочей группы с участием представителей Минфина и ЦБ. В том числе рассмотреть возможные уровни рейтингов, которые дадут право банкам оказывать клиентам те или иные услуги.
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