На рынке депозитов готовятся радикальные изменения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В первую очередь речь идет о привлечении вкладов, рассказала "Известиям" заместитель начальника управления контроля финансовых рынков службы Лилия Беляева . Антимонопольщики считают, что предложенный ими механизм усилит конкуренцию между банками. Реализация инициативы ФАС может полностью изменить правила игры на рынке вкладов в первую очередь для состоятельных клиентов, чьи вложения превышают сумму страхового возмещения АСВ (1,4 млн рублей).

Очевидно, отмечает газетая, идея ФАС направлена на то, чтобы не допустить ситуацию too big to fail, когда государство вынуждено спасать отдельные крупные банки ради сохранения всей финансовой системы. О том, что размер капитала в некоторых случаях не имеет значения, говорит тот факт, что в конце прошлого года ЦБ был вынужден санировать три крупнейшие частные кредитные организации, потратив на эту процедуру 0,5 трлн рублей.

В Центробанке концептуально поддержали инициативы ФАС, сказала Лилия Беляева. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает предложения антимонопольной службы по усилению конкуренции на рынке. В Минфине разделяют идею ФАС об использовании национальных рейтингов при определении кредитоспособности банков, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас в ЦБ аккредитованы два агентства — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА». Рейтинг от АКРА имеют 47 банков, от «Эксперт РА» — 126.

По нынешним правилам Банк России может ограничивать привлечение банками вкладов, основываясь на внутренних инструкциях, — такие решения часто оспариваются в суде. Агентства же присваивают рейтинги на основе собственной, публичной методологии, включающей множество критериев, — это исключает коррупционную составляющую.

Однако ЦБ получает отчетность банков ежедневно и практикует непрерывный надзор. В то же время агентства получают информацию о банках намного реже. Так АКРА опирается на отчетность по международным стандартам (МСФО) — банки публикуют ее раз в квартал, в полугодие или даже раз в год, рассказал «Известиям» заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. «Эксперт РА» ежемесячно анализирует отчетность банков на сайте ЦБ, а углубленный анализ проводит раз в квартал, сообщила замгендиректора агентства Марина Чекурова

Если идея ФАС будет реализована, изменения могут быть радикальными, так как большинство действующих кредитных организаций уже входят в систему страхования вкладов, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай . Понятно, что если банку, уже входящему в систему, понизят рейтинг, то физлица заберут из него свои деньги, не дожидаясь прихода временной администрации ЦБ.

ФАС планирует обсудить свои предложения на заседании рабочей группы с участием представителей Минфина и ЦБ. В том числе рассмотреть возможные уровни рейтингов, которые дадут право банкам оказывать клиентам те или иные услуги.