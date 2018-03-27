Ещё
Вице-президент «Лукойла» Шамсуаров подарил жене акции компании почти на 110 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент «Лукойла» Шамсуаров подарил жене акции компании почти на 110 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Forbes.ru
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Старший вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров подарил жене Гульнаре Шамсуаровой 28,37 тыс. акций компании, говорится в сообщении «Лукойла».
Исходя из текущих котировок, данный пакет можно оценить в 109,7 млн рублей.
В результате доля Шамсуарова сократилась с 0,0098% до 0,0065% акций «Лукойла». Договор дарения был заключен 22 марта.
Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что «Лукойл» может погасить до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.
Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит порядка 30%, а вице-президента Леонида Федуна — до 10%. Кроме того глава компании отмечал, что в течение пяти лет «Лукойл» направит $2-3 млрд на buy back.
Совет директоров «Лукойла» одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее «Лукойл» рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
ТАСС: последние новости
Гендиректор "Триколор ТВ" Алексей Холодов покидает свой пост "Билайн" возобновил работу в штатном режиме после сбоя Рассмотрение ходатайств "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" займет больше года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Витас арестован34
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение