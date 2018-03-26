Вера в «Лукойл»: Алекперов считает, что компания должна стоить дороже 

В конце прошлой недели «Лукойл» провел в Лондоне день инвестора, на котором президент компании Вагит Алекперов подробно рассказал о долгосрочной стратегии развития, утвержденной в конце прошлого года. Он сообщил, что в «Лукойле» в качестве базового уровня цены на нефть используют консервативные $50 за баррель, и в случае поступления дополнительных доходов от роста цены на нефть, компания намерена реинвестировать одну половину в развитие бизнеса (в среднем по $8 млрд в год), вторую — выплатить акционерам.
«Такой подход хорошо защищает нас от ценовых шоков, но при этом не ограничивает наше развитие. Акционерам же он гарантирует непрерывный рост дивидендов и дополнительный возврат средств в случае более благоприятной ценовой конъюнктуры», — подчеркнул миллиардер.
Расплачиваться с акционерами в «Лукойле» планируют за счет обратного выкупа акций (buy-back). Первая программа уже была анонсирована в начале года, когда совет директоров компании одобрил погашение основной части казначейских акций. У Алекперова сейчас 24,8% акций компании, у вице-президента компании Леонида Федуна — 9,78%. После погашения казначейских акций им будет принадлежать около 30% и 10% соответственно.
Тогда на это решение рынок отреагировал бурным ростом: бумаги «Лукойла» подорожали на 3,86%, до 3879,5 рублей за штуку. Еще сильнее акции выросли 21 марта, когда «Лукойл» опубликовал отчетность за 2017 год по МСФО, в которой продемонстрировал почти двукратный рост чистой прибыли до 418,8 млрд рублей. После этого акции компании на Московской бирже подскочили до 3915 рублей, на какое-то время «Лукойл» обошел по капитализации (3,33 трлн рублей) «Газпром» и «Роснефть»
Сейчас акции Лукойла торгуются на уровне 3853 рубля за бумагу. Алекперову эта цена кажется слишком низкой. «Считаю, что акции „Лукойла“ сильно недооценены», — заявил он, пояснив, что дивидендная доходность бумаг компании сопоставима с доходностью некоторых российских корпоративных облигаций, что, по его мнению, противоречит финансовой логике, так как «Лукойл» продолжает развивать бизнес, улучшая финансовые показатели и наращивая дивиденды.
«С учетом их дивидендной политики, потенциал для роста существует», — согласен портфельный управляющий Алексей Белкин. В ИК «Фридом Финанс» потенциальную стоимость акций «Лукойла» оценивают в 4500–4600 рублей. С ними согласен финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его мнению, справедливая цена одной акции — 4800 рублей.
По словам Нигматуллина, решение провести buy-back, скорее всего, объясняется тем, что менеджменту «Лукойла» не удалось найти достаточного количества проектов для инвестирования или готовых к поглощению активов на рынке. «Одновременно, акций самого Лукойла, с учетом, очевидно, глубокого понимания менеджментом и советом директоров их внутренней стоимости — вполне могли быть оценены как хорошая альтернатива таким вложениям. С точки зрения миноритарных акционеров выкуп акций с последующим погашением является аналогом дополнительной дивидендной доходности», — добавляет аналитик.
Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев несколько более сдержан в оценках. «Сделка, совершаемая двумя неаффилированными лицами на открытом рынке, априори рыночная. И акция стоит ровно столько, сколько за нее готовы платить», — поясняет он. Лосев добавляет, что «Лукойл» никогда не отличался такими высокими дивидендами, как «Татнефть» или «Сургутнефтегаз». «Просто так инвесторы не приходят, особенно если учесть, что 70% объема рынка сейчас делаются иностранцами. Для них дивидендная политика крайне важна», — подчеркивает он. По словам аналитика спрос инвесторов вырастет в том случае, если они поверят, что дивидендов станет больше, денежный поток будет стабильно положительным, долговая нагрузка сократится и соотношение чистый долг/EBITDA через 10 лет окажется на уровне 0,5-1.
Прогноз в $50 за баррель Лосев оценивает как крайне консервативный. «Я считаю, что $65 за баррель — это медианный уровень для нефти в этом году», — заключает Лосев.
Выступая перед инвесторами, Алекперов также рассказал, что главным фактором, поддерживающим цены на нефть, станет спрос на нефтехимическую продукцию, который, в свою очередь, связан с увеличением ВВП на душу населения в развивающихся странах и активным использованием пластиков во многих отраслях. Основным фактором неопределенности для спроса на нефть является транспортный сектор, в котором ожидается динамичное развитие электромобилей и гибридов. В «Лукойле», по его словам, ожидают, что в ближайшие 10 лет нефть будет торговаться в диапазоне $40–100 за баррель.
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко отмечает, что недооценка акций компаний — это застарелая болезнь рыка, и «Лукойл» нельзя рассматривать отдельно от фондового рынка. «Equity share premium (разница между рыночной и номинальной стоимостью акций — Forbes) на протяжении нескольких лет была отрицательной по многим акциям, что связано с оттоком иностранного капитала, инвестиционным климатом, состоянием экономики, — говорит Ващенко. — В разгар „дела Башнефти“ инвесторы настороженно поглядывали на „Лукойл“, очевидно предполагая худшее развитие событий. Сейчас страхи позади, но, к сожалению, состояние экономики (риски, связанные с нефтяными шоками) и инвестиционный климат пока тормозят интерес крупных фондов к бумагам нефтегазового сектора, в том числе, „Лукойла“.
Вагит Алекперов Рейтинг Forbes: №6 Состояние: $14500млн
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Леонид Федун Рейтинг Forbes: №22 Состояние: $6300млн
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