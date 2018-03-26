Вера в «Лукойл»: Алекперов считает, что компания должна стоить дороже

В конце прошлой недели «Лукойл» провел в Лондоне день инвестора, на котором президент компании Вагит Алекперов подробно рассказал о долгосрочной стратегии развития, утвержденной в конце прошлого года. Он сообщил, что в «Лукойле» в качестве базового уровня цены на нефть используют консервативные $50 за баррель, и в случае поступления дополнительных доходов от роста цены на нефть, компания намерена реинвестировать одну половину в развитие бизнеса (в среднем по $8 млрд в год), вторую — выплатить акционерам.

«Такой подход хорошо защищает нас от ценовых шоков, но при этом не ограничивает наше развитие. Акционерам же он гарантирует непрерывный рост дивидендов и дополнительный возврат средств в случае более благоприятной ценовой конъюнктуры», — подчеркнул миллиардер.

Расплачиваться с акционерами в «Лукойле» планируют за счет обратного выкупа акций (buy-back). Первая программа уже была анонсирована в начале года, когда совет директоров компании одобрил погашение основной части казначейских акций. У Алекперова сейчас 24,8% акций компании, у вице-президента компании Леонида Федуна — 9,78%. После погашения казначейских акций им будет принадлежать около 30% и 10% соответственно.

«Роснефть» Тогда на это решение рынок отреагировал бурным ростом: бумаги «Лукойла» подорожали на 3,86%, до 3879,5 рублей за штуку. Еще сильнее акции выросли 21 марта, когда «Лукойл» опубликовал отчетность за 2017 год по МСФО, в которой продемонстрировал почти двукратный рост чистой прибыли до 418,8 млрд рублей. После этого акции компании на Московской бирже подскочили до 3915 рублей, на какое-то время «Лукойл» обошел по капитализации (3,33 трлн рублей) «Газпром»

Сейчас акции Лукойла торгуются на уровне 3853 рубля за бумагу. Алекперову эта цена кажется слишком низкой. «Считаю, что акции „Лукойла“ сильно недооценены», — заявил он, пояснив, что дивидендная доходность бумаг компании сопоставима с доходностью некоторых российских корпоративных облигаций, что, по его мнению, противоречит финансовой логике, так как «Лукойл» продолжает развивать бизнес, улучшая финансовые показатели и наращивая дивиденды.

«С учетом их дивидендной политики, потенциал для роста существует», — согласен портфельный управляющий Алексей Белкин . В ИК «Фридом Финанс» потенциальную стоимость акций «Лукойла» оценивают в 4500–4600 рублей. С ними согласен финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . По его мнению, справедливая цена одной акции — 4800 рублей.

По словам Нигматуллина, решение провести buy-back, скорее всего, объясняется тем, что менеджменту «Лукойла» не удалось найти достаточного количества проектов для инвестирования или готовых к поглощению активов на рынке. «Одновременно, акций самого Лукойла, с учетом, очевидно, глубокого понимания менеджментом и советом директоров их внутренней стоимости — вполне могли быть оценены как хорошая альтернатива таким вложениям. С точки зрения миноритарных акционеров выкуп акций с последующим погашением является аналогом дополнительной дивидендной доходности», — добавляет аналитик.

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев несколько более сдержан в оценках. «Сделка, совершаемая двумя неаффилированными лицами на открытом рынке, априори рыночная. И акция стоит ровно столько, сколько за нее готовы платить», — поясняет он. Лосев добавляет, что «Лукойл» никогда не отличался такими высокими дивидендами, как «Татнефть» или «Сургутнефтегаз» . «Просто так инвесторы не приходят, особенно если учесть, что 70% объема рынка сейчас делаются иностранцами. Для них дивидендная политика крайне важна», — подчеркивает он. По словам аналитика спрос инвесторов вырастет в том случае, если они поверят, что дивидендов станет больше, денежный поток будет стабильно положительным, долговая нагрузка сократится и соотношение чистый долг/EBITDA через 10 лет окажется на уровне 0,5-1.

Прогноз в $50 за баррель Лосев оценивает как крайне консервативный. «Я считаю, что $65 за баррель — это медианный уровень для нефти в этом году», — заключает Лосев.

Выступая перед инвесторами, Алекперов также рассказал, что главным фактором, поддерживающим цены на нефть, станет спрос на нефтехимическую продукцию, который, в свою очередь, связан с увеличением ВВП на душу населения в развивающихся странах и активным использованием пластиков во многих отраслях. Основным фактором неопределенности для спроса на нефть является транспортный сектор, в котором ожидается динамичное развитие электромобилей и гибридов. В «Лукойле», по его словам, ожидают, что в ближайшие 10 лет нефть будет торговаться в диапазоне $40–100 за баррель.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко отмечает, что недооценка акций компаний — это застарелая болезнь рыка, и «Лукойл» нельзя рассматривать отдельно от фондового рынка. «Equity share premium (разница между рыночной и номинальной стоимостью акций — Forbes ) на протяжении нескольких лет была отрицательной по многим акциям, что связано с оттоком иностранного капитала, инвестиционным климатом, состоянием экономики, — говорит Ващенко. — В разгар „дела Башнефти “ инвесторы настороженно поглядывали на „Лукойл“, очевидно предполагая худшее развитие событий. Сейчас страхи позади, но, к сожалению, состояние экономики (риски, связанные с нефтяными шоками) и инвестиционный климат пока тормозят интерес крупных фондов к бумагам нефтегазового сектора, в том числе, „Лукойла“.

Вагит Алекперов Рейтинг Forbes: №6 Состояние: $14500млн

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Леонид Федун Рейтинг Forbes: №22 Состояние: $6300млн

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