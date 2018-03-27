Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене долю в компании на миллионы рублей

Старший вице-президент компании «Лукойл» Азат Шамсуаров подарил своей жене Гульнаре акций компании почти на 110 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Шамсуаров передал в дар супруге 28,37 тысячи акций компании. По состоянию на 16:00 по московскому времени 27 марта стоимость одной акции на Московской бирже составляла 3,9 тысячи рублей.

В результате заключения договора дарения размер доли самого вице-президента компании уменьшился с 0,0098 процента до 0,0065 процента. Согласно сообщению компании, акции были подарены 22 марта.