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Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене долю в компании
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Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене долю в компании на миллионы рублей 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: teknoblog.ru
Старший вице-президент компании «Лукойл» Азат Шамсуаров подарил своей жене Гульнаре акций компании почти на 110 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Шамсуаров передал в дар супруге 28,37 тысячи акций компании. По состоянию на 16:00 по московскому времени 27 марта стоимость одной акции на Московской бирже составляла 3,9 тысячи рублей.
В результате заключения договора дарения размер доли самого вице-президента компании уменьшился с 0,0098 процента до 0,0065 процента. Согласно сообщению компании, акции были подарены 22 марта.
23 марта компания «Лукойл» в ходе торгов на Московской бирже ненадолго обошла «Газпром» по капитализации. Во вторник, 27 марта, капитализация «Лукойла» впервые в истории превысила капитализацию «Роснефти».
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