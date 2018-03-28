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Курсы доллара и евро на 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Курсы доллара и евро на 28 марта 

Банки.ру 52 минуты назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 марта, составляет 57,1747 рубля. Официальный курс евро — 71,2625 рубля.
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