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Курсы доллара и евро на 27 марта
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Курсы доллара и евро на 27 марта 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 27 марта, составляет 57,0039 рубля. Официальный курс евро — 70,5708 рубля.
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