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Курсы доллара и евро на 27 марта
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Курсы доллара и евро на 27 марта
Банки.ру
1 час назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком РФ
на 27 марта, составляет 57,0039 рубля. Официальный курс евро — 70,5708 рубля.
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