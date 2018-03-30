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Курс доллара и евро на 30 марта
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Курс доллара и евро на 30 марта
Банки.ру
45 минут назад
Фото:
Саминвестор
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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 марта, составляет 57,7626 рубля. Официальный курс евро — 71,0942 рубля.
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