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Курс доллара и евро на 30 марта
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Курс доллара и евро на 30 марта 

Банки.ру 45 минут назад
Фото: Саминвестор
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 марта, составляет 57,7626 рубля. Официальный курс евро — 71,0942 рубля.
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