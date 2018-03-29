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Курс доллара и евро на 29 марта
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Курс доллара и евро на 29 марта 

Банки.ру 42 минуты назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 марта, составляет 57,5598 рубля. Официальный курс евро — 71,3339 рубля.
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