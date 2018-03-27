Банки на недельном аукционе разместили в ЦБ на депозитах 1,97 трлн рублей при лимите в 2,75 трлн

Центробанк по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 27 марта, привлек сроком на неделю 1 трлн 970,6 млрд рублей свободной ликвидности банков, что соответствовало объему предложения с их стороны при лимите аукциона в 2,75 трлн. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

В аукционе приняли участие 263 кредитные организации из 61 региона. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25% (новый размер ключевой ставки с 26 марта), средневзвешенная ставка размещения составила 7,21% годовых.

За неделю после предыдущего депозитного аукциона со сроком привлечения средств семь дней (такие аукционы проводятся по вторникам) состоялся еще один «короткий» аукцион в среду, 21 марта, со сроком привлечения средств два дня. По его итогам ЦБ привлек от 100 банков из 30 регионов 582,7 млрд рублей (при лимите в 640 млрд) под средневзвешенную ставку 7,46%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд