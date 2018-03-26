Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 самых выгодных депозитных программ для бизнеса

Депозитные программы Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и предпринимателей вошли в ТОП-3рейтинга наиболее выгодных предложений в банках Москвы , согласно исследованию портала Bankchart. Продукты ранжировались по величине процентной ставки.

В ходе рейтинга были проанализированы процентные ставки и тарифы по банковским депозитам для малого и среднего бизнеса сроком на 1 год. Согласно условиям рейтинга, минимальная сумма для открытия депозита составляла 300 тысяч рублей.

Всего в первую десятку рейтинга вошло 5 депозитных программ Банка УРАЛСИБ. Первое место занял депозит Банка On-line с процентной ставкой 7,45% годовых. Клиенты могут открыть депозит через систему «Клиент-банк» без посещения офиса УРАЛСИБа.

На второй строчке рейтинга — депозит «С возможностью расторжения», предусматривающий выплату процентов в конце срока. Процентная ставка составляет 7,15% годовых. Согласно условиям вклада, клиент может получить всю сумму по льготной ставке до окончания срока действия депозита.

Депозит «С возможностью расторжения» с ежемесячной выплатой процентов занял 5 строчку рейтинга. Ставка по нему составляет 6,9% годовых.

В рейтинг также вошел депозит «Пополняемый» — с выплатой процентов в конце срока (процентная ставка составляет 6,85% годовых, 7 место) и с ежемесячной выплатой процентов (ставка — 6,6% годовых, 8 место).

ПАО Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Помимо депозитов, продуктовая линейка Банка включает кредиты на различные цели, в том числе, напополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобныебизнес-карты, зарплатные проекты и т.д.

В рамках социального проекта Университет бизнесаУРАЛСИБ предприниматели могут бесплатно обучаться ведению бизнеса. Банк УРАЛСИБ активно реализовывает меры по поддержке женского предпринимательства: совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» Банк предложил женщинам, желающим открыть свое дело, кредит на старт бизнеса.