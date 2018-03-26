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Жилье в Эстонии продолжает дорожать
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Жилье в Эстонии продолжает дорожать 

Prian.ru 50 минут назад
По данным Статистического ведомства Эстонии, за 2017 год квартиры подорожали только в Таллине — на 6%, и в регионах, граничащих с Тарту и Пярну — на 6,4%. В остальной части Эстонии цены оставались неизменными, сообщает ERR.ee.
В четвертом квартале 2017 года цены на жилье в прибалтийской стране выросли на 1,3% в квартальном и на 4,9% в годовом исчислении.
Напомним, что в 2017 году общая стоимость сделок с недвижимостью в Эстонии достигла €3,5 млрд Количество сделок выросло на 9% — до 63 115.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Эстонии.
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