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В 2017 году иностранцы потратили на недвижимость в Испании свыше €30 млрд
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В 2017 году иностранцы потратили на недвижимость в Испании свыше €30 млрд 

Prian.ru 46 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Министерства экономики Испании, объем чистых инвестиций снизился на 12,3% — до €24,5 млрд На недвижимость приходится 13,2% или €3,1 млрд из этого числа. Далее по объемам вложений лидирует энергетика — 10,3% или €2,4 млрд Заметнее всего вырос сектор консалтинга — на 400%. Секторы финансов, телекоммуникаций, оптовой торговли, производства минералов, а также проектирования и строительства получили в сумме порядка €1 млрд, сообщает noticia.ru.
Наиболее активными инвесторами в 2017 году оказались жители Люксембурга, которые вложили в испанскую экономику порядка €5 млрд (21% от общего объема). В список лидеров также попали Германия и Великобритания (по €3 млрд). США, между тем, опустились на три позиции за год — с первого на четвертое место, вложив €2,5 млрд Немало также инвестировали французы (€2,3 млрд), голландцы (€2 млрд) и швейцарцы (€1,3 млрд).
Наиболее популярными областями среди иностранных покупателей стал Мадрид (€14,5 млрд) и Каталония (€3,1 млрд). Хотя если в первом случае объем инвестиций увеличился, то во втором — сократился на 40%. Также в центре внимания оказались Страна Басков (€2,6 млрд) и Валенсийское сообщество (€1,2 млрд).
Кстати, о Валенсии. Смотрите наш видеосюжет о местных новостройках.
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