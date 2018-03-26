В 2017 году иностранцы потратили на недвижимость в Испании свыше €30 млрд

По данным Министерства экономики Испании, объем чистых инвестиций снизился на 12,3% — до €24,5 млрд На недвижимость приходится 13,2% или €3,1 млрд из этого числа. Далее по объемам вложений лидирует энергетика — 10,3% или €2,4 млрд Заметнее всего вырос сектор консалтинга — на 400%. Секторы финансов, телекоммуникаций, оптовой торговли, производства минералов, а также проектирования и строительства получили в сумме порядка €1 млрд, сообщает noticia.ru.

Наиболее активными инвесторами в 2017 году оказались жители Люксембурга , которые вложили в испанскую экономику порядка €5 млрд (21% от общего объема). В список лидеров также попали Германия Великобритания (по €3 млрд). США , между тем, опустились на три позиции за год — с первого на четвертое место, вложив €2,5 млрд Немало также инвестировали французы (€2,3 млрд), голландцы (€2 млрд) и швейцарцы (€1,3 млрд).

Наиболее популярными областями среди иностранных покупателей стал Мадрид (€14,5 млрд) и Каталония (€3,1 млрд). Хотя если в первом случае объем инвестиций увеличился, то во втором — сократился на 40%. Также в центре внимания оказались Страна Басков (€2,6 млрд) и Валенсийское сообщество (€1,2 млрд).

Кстати, о Валенсии. Смотрите наш видеосюжет о местных новостройках.