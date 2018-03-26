AliExpress анонсировал открытие нового сервиса

AliExpress анонсировал открытие сервиса групповых покупок

Китайская торговая площадка AliExpress с 28 марта запускает сервис групповых покупок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Размер скидки при совместной покупке может достигать 50% стоимости товара. Они будут действовать для самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и товаров для детей. Пока речь идет о 700 наименованиях, но в течение года скидки планируется распространить на большинство товаров, продающихся на AliExpress и Tmall.

Для получения скидки нужно оплатить товар и поделиться ссылкой с другом по электронной почте. Дисконт будет действовать, если хотя бы один приглашенный покупатель приобретет товар в течение 24 часов. В противном случае заказ по спеццене будет отменен, а организатор сделки получит деньги обратно. Такая схема поможет компании повысить активность внутри социальных платформ AliExpress, рассчитывает директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский

В феврале SimilarWeb зафиксировал 86 млн посещений страницы Aliexpress.com. Таким образом, интернет-площадка является восьмым по популярности интернет-ресурсом в России, следует из данных Mediascope.