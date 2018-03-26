Независимые нетфетрейдеры пожаловались в ФНС на «Роснефть» и «Газпром»

Лоббистская структура независимых нефтетрейдеров — НП «Совет по товарным рынкам» (СПТР) — обратилась в ФНС с просьбой проверить сделки по продаже «Роснефтью» топлива своим «дочерним» структурам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение. Трейдеры считают, что госкомпания могла занижать цены. Как пояснил изданию лидер НП Илья Мороз , «это прецедентный случай, когда мы пожаловались не только в ФАС , но и в ФНС». Ранее в течение нескольких лет трейдеры лишь «обращали внимание ведомств» на проблему, теперь они просят проверить, не было ли в действиях госкомпании нарушений налогового законодательства.

Нефтетрейдеры подозревают, что сделки по заниженным ценам «Роснефть» могла проводить с «Воронежнефтепродуктом», «Брянскнефтепродуктом» и «Тамбовнефтепродуктом». На бирже цена дизтоплива для независимых участников торгов была дороже на 1670 руб. за тонну. К тому же на торги выставлялся лишь более дорогой железнодорожный базис, тогда как со связанными с «Роснефтью» структурами заключаются договоры с поставкой по трубе.