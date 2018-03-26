Ещё
Независимые нетфетрейдеры пожаловались на госкомпании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Независимые нетфетрейдеры пожаловались в ФНС на «Роснефть» и «Газпром» 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лоббистская структура независимых нефтетрейдеров — НП «Совет по товарным рынкам» (СПТР) — обратилась в ФНС с просьбой проверить сделки по продаже «Роснефтью» топлива своим «дочерним» структурам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение. Трейдеры считают, что госкомпания могла занижать цены. Как пояснил изданию лидер НП Илья Мороз, «это прецедентный случай, когда мы пожаловались не только в ФАС, но и в ФНС». Ранее в течение нескольких лет трейдеры лишь «обращали внимание ведомств» на проблему, теперь они просят проверить, не было ли в действиях госкомпании нарушений налогового законодательства.
Нефтетрейдеры подозревают, что сделки по заниженным ценам «Роснефть» могла проводить с «Воронежнефтепродуктом», «Брянскнефтепродуктом» и «Тамбовнефтепродуктом». На бирже цена дизтоплива для независимых участников торгов была дороже на 1670 руб. за тонну. К тому же на торги выставлялся лишь более дорогой железнодорожный базис, тогда как со связанными с «Роснефтью» структурами заключаются договоры с поставкой по трубе.
Аналогичную жалобу в ФНС на «Газпром нефть» подал трейдер «Солид — товарные рынки», также входящий в СПТР. Компания подозревает в получении топлива по заниженным ценам «Газпромнефть — Региональные продажи». Сделки с ней могли заключаться с апреля 2017 по февраль 2018 гг. В этот период «Газпром нефть» не продавала на торгах дизтопливо с Московского НПЗ с поставкой по трубе. Независимые трейдеры обвиняют госкомпании в «логистическом монополизме».
Ведомости: последние новости
AliExpress анонсировал открытие сервиса групповых покупок Uber продал часть своего бизнеса в Азии сингапурскому конкуренту Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку72
«Это просто ужас…»105
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово77
Захарова пообещала Лондону сюрприз601
Спасение людей в Кемерово попало на видео259
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
00:34
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
В мире
Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение