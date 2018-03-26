Три фактора «за» и одни «против» укрепления рубля, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

Курс американского доллара повысился на 0,08%, до 57,29 руб., курс евро — на 0,40%, до 70,73 руб.

В начале торгов пара доллар/рубль повышалась до 57,34 руб. на фоне падения стоимости нефти марки Brent до $68,84 за баррель. С повышением цен на нефть и общим ослаблением американской валюты пара доллар/рубль упала до 56,98 руб., а пара евро/рубль снизилась с 70,77 руб. до 70,37 руб.

Стоимость нефти подскочила на 2,5%, до $70,54 за баррель. Росту котировок способствовали несколько факторов: расширение санкций против Ирана со стороны США , а также призыв министра энергетики Саудовской Аравии продолжать работу с производителями вне ОПЕК по сокращению объёма добычи нефти на 2019 год.

На американской сессии рубль не смог воспользоваться подорожанием нефти, поскольку инвесторы переводили деньги в защитные активы на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем . Президент США Дональд Трамп объявил об импортных тарифах на китайские товары на $50 млрд По итогам дня курс доллара вырос до 57,29 руб., курс евро — до 70,73 руб.

Реакция участников рынка на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых, была слабой, поскольку решение регулятора было учтено рынком.

В понедельник, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,31%, доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, кроме йены. Сегодня рубль будут поддерживать несколько факторов: стоимость нефти марки Brent выше $70 за баррель, ежедневное повышение индекса RGBI, а также пик налоговых платежей, который приходится на 26 марта 2018 года, то есть на этот понедельник.

Следим за динамикой фондовых индексов, а также за японской йеной и швейцарским франком. Уход от риска негативно скажется на рубле даже при вышеперечисленных факторах. Я рассматриваю восстановление курса доллара до 57,54 руб., курса евро — до 71,00 руб.