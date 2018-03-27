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Текущий курс рубля соответствует цене на нефть Brent $62-63, — Аналитики Росбанка
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Текущий курс рубля соответствует цене на нефть Brent $62-63, — Аналитики Росбанка 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Сообщения о высылке российских дипломатов из ряда стран стали неприятным сюрпризом как для курса USD/RUB (в моменте +50 коп. до 57.5), так и для кривой ОФЗ (от +1 бп до +5 бп по итогам сессии). К концу дня курс рубля вернулся к уровням открытия (USD/RUB 57.2, -0.2%) на фоне общего ослабления доллара и при поддержке налогового периода, однако, зафиксировал один из слабых результатов среди валют развивающихся стран.
Благоприятные условия на нефтяном рынке (Brent $70.1/барр.) лишь отчасти поддерживают позиции рубля, отражая тот факт, что чувствительность рубля к нефтяному рынку продолжает падать. По нашим оценкам, текущий курс рубля соответствует цене на нефть Brent $62-63/барр., а справедливая оценка курса USD/RUB для текущих цен на нефть находится в диапазоне 55-56. Вполне вероятно, что геополитическая напряженность продолжит поддерживать осторожное поведение инвесторов в отношении российского рынка, способствуя более быстрому ослаблению рубля к уровню 59.6 в 2к’18 (прогноз Росбанка) в условиях сезонно-низкого притока валюты по текущему счету.
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