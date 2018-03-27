Текущий курс рубля соответствует цене на нефть Brent $62-63, — Аналитики Росбанка

Сообщения о высылке российских дипломатов из ряда стран стали неприятным сюрпризом как для курса USD/RUB (в моменте +50 коп. до 57.5), так и для кривой ОФЗ (от +1 бп до +5 бп по итогам сессии). К концу дня курс рубля вернулся к уровням открытия (USD/RUB 57.2, -0.2%) на фоне общего ослабления доллара и при поддержке налогового периода, однако, зафиксировал один из слабых результатов среди валют развивающихся стран.