Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.353,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,08%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.324,60 долл. и сопротивление — на 1.355,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 88,66 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,37%, достигнув отметки 16,745 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 1,11%, дойдя до уровня 3,019 долл. за фунт.