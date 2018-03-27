Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.343,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,84%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.324,60 долл. и сопротивление — на 1.356,70 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,37% и торгуется на отметке 88,97 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,92%, достигнув отметки 16,530 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,91%, дойдя до уровня 2,997 долл. за фунт.