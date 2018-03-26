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Предложения ФАС использовать рейтинги для работы банков не касаются вкладов физлиц
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Предложения ФАС использовать рейтинги для работы банков не касаются вкладов физлиц 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ФАС России не направляла в Центральный Банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения, речь идет о деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Такое разъяснение было опубликовано на сайте ведомства со ссылкой на заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.
Ранее в понедельник заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева рассказала в интервью "Известиям", что ведомство предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов и таким образом оценивать устойчивость банков не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга. От него будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии. По данным издания, такой подход может может сместить центр принятия решений из ЦБ к аккредитованным рейтинговым агентствам.
"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации указа президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В рамках подготовки соответствующих мероприятий ФАС России не направляла в Центральный Банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения", — заявил Кашеваров.
В пресс-службе ФАС пояснили, что инициатива ФАС России по использованию кредитных рейтингов касается сфер деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Также предложения ведомства включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений, в частности, выдачи банковских гарантий для целей налогообложения и проведения таможенных операций.
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