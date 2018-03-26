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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 79 базисных пунктов
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 79 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 19 минут назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 26 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3193 юаня за доллар, повысившись на 79 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3272 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8136 юаня за евро, 6,0297 юаня за 100 иен, 0,80520 юаня за сянганский доллар, 8,9435 юаня за фунт стерлингов, 9,0485 рубля за юань. -0-
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