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«Новатэк» поставил первую партию СПГ в Индию
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«Новатэк» поставил первую партию СПГ в Индию 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Новатэк» поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ», на рынок Индии, говорится в сообщении «Новатэка».
Поставку осуществила дочерняя компания «Новатэка» — Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.
«Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», — отметил первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев.
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.
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