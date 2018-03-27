«Новатэк» поставил первую партию СПГ в Индию

«Новатэк» поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ», на рынок Индии , говорится в сообщении «Новатэка».

«Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», — отметил первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев. Поставку осуществила дочерняя компания «Новатэка» — Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.