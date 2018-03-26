IPO Dropbox: рынок изголодался по IT-единорогам

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил облачному сервису Dropbox оценить в преддверии IPO свои акции выше и без того повышенного ранее диапазона. А после начала торгов в пятницу капитализация компании увеличилась почти на 50%. Облачный сервис Dropbox, который в конце февраля подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение первичного размещения акций, дебютировал в пятницу на бирже NASDAQ. Накануне стоимость одной акции компании была установлена на отметке $21, что выше ценового коридора в $16–18, обозначенного в начале этого месяца. При цене $21 за акцию стоимость всей компании оценивалась в $9,2 млрдНа старте торгов цена на акции компании превысила $30, что составляет рост 38% по отношению к назначенной цене. На закрытии цена чуть снизила до $28.48. Таким образом, рыночная стоимость всей компании возросла до $12,4 млрдDropbox рассчитывала привлечь $756 млн при оценке около $8 млрд В последнее время крупных технологических IPO было мало, поэтому инвесторы набросились на бумаги компании, отмечает The Wall Street Journal. Основанная в 2007 году компания по итогам 2017 года показала убыток в размере $111,7 млн, что вдвое меньше убытка 2016 года. Впрочем, по итогам 2017-го компания смогла выручить $1,1 млрд, а эксперты отмечают высокий потенциал роста. Более 90% выручки Dropbox поступает от пользовательских платежей. По информации Financial Times, Dropbox продала акции более чем на $560 млн, бумаги еще на $193 млн разместили на бирже ее соучредители, ранние инвесторы и бывшие топ-менеджеры. Доля в компании ее генерального директора Дрю Хьюстона оценена в $2 млрд, а соучредителя Араша Фердоуси — в $800 млн Венчурная компания Sequoia Capital, которая возглавила первый инвестиционный раунд Dropbox, владеет долей в размере $1,8 млрд В Dropbox также вкладывались венчурная фирма Accel Partners и паевые фонды компаний Fidelity Investments и T. Rowe Price. Раньше Dropbox считался самым перспективным облачным хранилищем для частных пользователей, однако затем конкуренция со стороны таких гигантов, как Google и Apple, заставила компанию изменить стратегию развития и сделать приоритетным направлением бизнеса оказание услуг корпоративным клиентам. При этом эксперты отмечают, что такие клиенты, как правило, предпочитают вести дела с компаниями, акции которых торгуются на бирже.