Forbes огласил рейтинг самых надежных банков России 

Как пишет издание, наличие банка на топовых строчках в рейтинге подтверждает, что на него можно положиться при принятии решений о вложениях
Росбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, являющиеся «дочками» зарубежных банков заняли первые позиции рейтинга 100 надежных российских банков — 2018 журнала Forbes. Сбербанк, стоявший на первой строчке рейтинга в прошлом году, теперь расположился на четвертом месте, сообщает издание.
Журнал отмечает, что наличие банка на топовых строчках в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно положиться при принятии решений о вложениях.
«Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий)», — пишет Forbes.
Всего в категории самых надежных оказались 13 кредитных организаций против 11 годом ранее. В данную группу вошли «дочки» зарубежных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB— и BB+ (Fitch). Строчки с пятой по тринадцатую здесь занимают соответственно Ситибанк, «Нордеа», ВТБ, Bank of China, «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и банк «Российский капитал». Вместе с тем «Нордеа» и «Российский капитал» впервые оказались в этой категории.
Во вторую группу вошли 19 довольно надежных кредитных организаций с рейтингами BB и BB— (Fitch), устойчивость которых в большинстве случаев зависит от благоприятной деловой среды. «Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства», — подчеркивает издание. Среди них: Всероссийский банк развития регионов, ОТП Банк, «Зенит», АБ Россия, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Росевробанк, Челиндбанк, Тинькофф банк, «Аверс», «Банк Санкт-Петербург» и другие.
В третью группу вошли 16 кредитных организаций вошли банки с рейтингом B+ (Fitch). В четвертую и пятую — 19 и 33 банка соответственно. В каждой из пяти групп надежности кредитные организации занимают места в соответствии с рейтингами и оценкой рисков, а также с размером активов.
По данным журнала, государственные банки продолжают наращивать влияние в банковском секторе.
«Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк «ФК Открытие» и Промсвязьбанк», — пишет издание.