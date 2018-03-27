Forbes огласил рейтинг самых надежных банков России

Как пишет издание, наличие банка на топовых строчках в рейтинге подтверждает, что на него можно положиться при принятии решений о вложениях

Росбанк , Юникредит банк, Райффайзенбанк , являющиеся «дочками» зарубежных банков заняли первые позиции рейтинга 100 надежных российских банков — 2018 журнала Forbes Сбербанк , стоявший на первой строчке рейтинга в прошлом году, теперь расположился на четвертом месте, сообщает издание.

Журнал отмечает, что наличие банка на топовых строчках в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно положиться при принятии решений о вложениях.

«Все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий)», — пишет Forbes.

В третью группу вошли 16 кредитных организаций вошли банки с рейтингом B+ (Fitch). В четвертую и пятую — 19 и 33 банка соответственно. В каждой из пяти групп надежности кредитные организации занимают места в соответствии с рейтингами и оценкой рисков, а также с размером активов.

По данным журнала, государственные банки продолжают наращивать влияние в банковском секторе.