Менеджеры «Газпрома» могут «кинуть» Миллера на 3 млрд рублей

Ресурсоперерабатывающие предприятия

Проект по строительству «Новоуренгойского газохимического комплекса» включал в себя возведение нескольких крупных заводов по производству полиэтилена. По задумке проектировщиков — немецкой компании Salzgitter AG — получение этилена из сырьевого углеводородного газа и последующее производство полиэтилена объединят в единую технологическую цепочку. Пиковый показатель производительности — 400 тысяч тонн в год.

Инвестором проекта выступил «Газпром» . Заказчиком — дочернее предприятие газового гиганта ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс». Строительство вела известная на Ямале «Производственная фирма ВИС», которая за 9 лет так и не смогла достроить этот объект.

«Дочка» «Газпрома», которая выступала заказчиком газохимического комплекса, и фирма ВИС имеют друг к другу претензии. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении взятых на себя ранее обязательств. Расторгая контракт, «НГК» требует у компании ВИС в Арбитражном суде Санкт-Петербурга вернуть 41 млн рублей, потраченных на топливо и электроэнергию. ВИС встречным иском требует у дочки госмонополии 3 млрд рублей за завезенные и оставленные стройматериалы. Обосновать стоимость материалов юристы ВИС в суде так и не смогли, но отказываться от своих исковых требований не собираются.

Как связаны менеджеры ВИСа и Газпрома

И если юристы «Газпрома» плохо подготовятся к заседанию, то ВИС решением суда сможет вывести из госкомпании 3 млрд рублей. Деньги уйдут в офшоры, принадлежащие Игорю Адольфовичу Снегурову — владельцу ВИС. А плохо подготовиться к процессу юристам «Газпрома» могут помочь топ-менеджеры госмонополии. Известно, что в свое время владелец ВИСа и топ-менеджер «Газпрома» Дмитрий Доев были тесно связаны друг с другом.

Вот что пишет об их совместном ведении бизнеса газета «Ведомости» : «Доев и Снегуров — выходцы из петербургского Севзапинвестпромбанка . Доев был одним из его основателей, но в 2008 году вышел из состава акционеров. Снегурову в банке до сих пор принадлежит более 15%. При этом, как следует из данных „СПАРК-Интерфакса“, Доев в 2004 году несколько месяцев сам был гендиректором ВИС, а в 2010 году ее руководителем стал Сергей Палкин , сын первого зама Доева в „Газпром центрремонте“».

В принципе к этой цитате нужно добавить только то, что «Газпром центрремонт» объединяет все ремонтные активы газовой компании. А ВИС на сегодняшний день — это, пожалуй, крупнейший строительный подрядчик газовой монополии.

Более того, нынешний гендиректор ПФ «ВИС» Юрий Раушкин в свое время сам работал в структурах «Газпрома». Например, в «Газпром автоматизация», «Газпром электрогаз» и «Газпромавтоматика». Когда Раушкин трудился в «Газпромавтоматике» генеральным директором, туда, по данным СМИ, приходили с обыском оперативники — из-за схемы с посредниками в сделках с «Газпромом» и мошенничестве на 60 млн рублей. То есть, связи Раушкина, Снегурова и Доева вполне себе очевидны, а схемы работы известны.