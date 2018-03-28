В Совфеде разработают поправки в законодательство после пожара в Кемерово 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности и по региональной политике разработают поправки в законодательство, призванные не допустить повторения ситуаций, подобных пожару в Кемерово.
Соответствующее поручение было дано комитетам на заседании СФ по предложению спикера Валентины Матвиенко.
"Комитетам необходимо изучить практику применения законодательства об обязательности проверок пожарной безопасности, по вопросам проектирования общественно-производственных, культурных и спортивных объектов, подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату", — сказала она.
Матвиенко отметила, что работу следует провести оперативно.
"Оперативно, по горячим следам рассмотрим из нашего законодательного угла, какие изменения в законодательство необходимы", — заявила спикер.