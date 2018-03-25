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Узбекистан может увеличить экспорт в Афганистан
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Узбекистан может увеличить экспорт в Афганистан 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Ташкент, 25 марта /Синьхуа/ — Узбекистан может довести объем экспорта продукции в Афганистан до 3 млрд долларов США. Об этом заявил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в пресс-центре международной конференции по Афганистану.
По его словам, Афганистан импортирует продукции на сумму 6,5 млрд долларов. «Узбекистан в перспективе может поставлять на рынок Афганистана почти половину этого объема», — отметил Ж. Ходжаев.
Согласно официальным данным, объем товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном в 2017 году составил 617 млн долларов, что на 18,7 проц больше по сравнению с 2016 годом. —0—
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