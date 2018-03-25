Как Ubisoft пережила угрожающее поглощение и чем ей выгодна сделка с Tencent

На этой неделе руководство Ubisoft наконец смогло вздохнуть спокойно: многолетняя угроза враждебного поглощения компанией Vivendi ушла, благодаря специальному соглашению, позволяющему гиганту выкупить часть своей доли акций.

Доля Vivendi составляла 27,3% капитала Ubisoft, или 30,5 млн акций компании. Основным покупателем стала Guillemot Brothers SE (дочерняя компания основателей Ubisoft), которая вернула будущее компании в руки первоначальных учредителей. Однако чуть более 8 процентов были приобретены двумя новыми инвесторами: пенсионным планом учителей Онтарио (OTPP), который купил 3,4 процента и Tencent, который приобрел 5 процентов. Цена каждой акции составила 66 евро.

«Эволюция в нашем пакете акций — отличная новость для Ubisoft», — сказал исполнительный директор компании Ив Гиймо . «Это стало возможным благодаря реализации стратегии и решительной поддержке наших талантов, игроков и акционеров Ubisoft. Я хотел бы тепло поблагодарить их всех».

«Инвестиции от новых долгосрочных акционеров Ubisoft демонстрируют доверие к нашему будущему потенциалу создания стоимости, а выкуп акций Ubisoft будет запрещён для всех акционеров. Наконец, новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы подписали, позволит компании ускорить своё развитие в Китае в ближайшие годы и полностью использовать рынок с большим потенциалом». В рамках сделки Vivendi согласилась не покупать акции Ubisoft в течение пяти лет.

Угрожающая компания, возможно, не достигла своей цели, но это было прибыльное предприятие, поскольку акции, которые она приобрела на сумму около 0,75 млрд евро в течение последних нескольких лет удалось продать по цене около 2 млрд евро.

Получившая 5% акций Tencent тоже провела довольно значительную инвестицию (хотя не настолько, чтобы заработать место в совете директоров Ubisoft). Возможно в будущем, она и сможет это сделать, но не в ближайшие пять лет. К слову, на данный момент китайский гигант является одной из крупнейших компаний в области видеоигр из-за её стратегических инвестиций и приобретений в фирмах по всей отрасли.

Она владеет чуть менее 5% от Activision и Blizzard, больше половины Epic Games, 15% Glu Mobile, 20% Pocket Gems, полными правами на издание PlayerUnknown's Battlegrounds и 9% разработчиков Elite: Dangerous, компании Frontier Developments. Также, это прямой владелец Supercell, создателей Clash of Clans, и Riot Games, авторов League of Legends, а ещё компания имеет свои собственные существенные (но почти полностью ориентированные на Китай) разработки и публикации.

Но рост Tencent никогда не был «тихим», как кажется на первый взгляд. Китайские игроки часто критиковали компанию во время реализации её бизнес-стратегий. Так было, когда Tencent убрала Rocket League из Steam своего региона и позволила бесплатно в неё играть на собственной платформе WeGame, или после вытеснения популярного в Китае мобильного клона PUBG Glorious Mission (Славная миссия), перед издательством оригинала.

Однако, по большому счёту, компания кажется доброжелательной и полезной для тех, в кого она инвестирует. От Supercell и Riot никогда не поступало и малейшего гула недовольства, даже от Epic, после создания Fortnite и одновременного решения Tencent издавать PUBG на родине.

Сделка с Ubisoft, похоже, будет типичной для сделок Tencent с зарубежными фирмами. Она приобрела миноритарный пакет акций с гарантией, предотвращающей его увеличение. Это было сделано для создания атмосферы прибыльного сотрудничества: ведь доступ к китайскому игровому рынку остаётся сложной задачей для большинства компаний, ну а Tencent юридически подкована в данном вопросе. Также у гиганта начинает заканчиваться потенциал роста в Китае, а запад является перспективным направлением развития.

Таким образом, Ubisoft сможет распространить свои IP вроде Tom Clancy на китайский рынок, где процветают такие конкурентноспособные онлайн-игры, а Tencent поступит с ними как с Call of Duty Online от Activision Blizzard и PUBG от Bluehole и продолжит медленное движение на мировую арену. Возможно в краткосрочной перспективе она может попытаться принести некоторые из своих собственных продуктов и платформ на Запад — установив кошку среди голубей в таких областях, как киберспорт и онлайн-дистрибуция, где компания в значительной степени доминирует в Китае. Это только догадки, но одно известно точно: в скором времени от неё можно ожидать не только дальнейших инвестиций в видеоигры, но и желание иметь более активную роль в компаниях, в которые она инвестирует.

На данный момент Tencent остается одним из самых влиятельных игровых гигантов, о котором большинство геймеров никогда не слышали, поскольку его действия в значительной степени благожелательны и не афишируются. Однако всё может измениться в ближайшее время, поэтому зарубежным студиям стоит следить за инвестициями и передвижениями тихой акулы игрового мира.