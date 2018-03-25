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СМИ сообщили о расширении присутствия Госнефтекомпании Азербайджана в Черном море
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СМИ сообщили о расширении присутствия Госнефтекомпании Азербайджана в Черном море 

Прайм 1 час назад
БАКУ, 25 мар /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) расширяет свое присутствие в Черном море, наладив поставки мазута российского производства из черноморского порта Новороссийск, сообщило в воскресенье местное агентство Trend со ссылкой на источники на нефтегазовом рынке Азербайджана.
В январе 2018 года SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является «Роснефть», на основании которой SOCAR приступила к экспорту российских нефтепродуктов (вакуумного газойля) через черноморский порт Туапсе. Большинство объемов отправляются в Грецию и на Мальту.
Источники сообщают, что торговая «дочка» SOCAR — компания SOCAR Trading — отгрузила как минимум три партии мазута из Новороссийска в феврале.
"Две партии были приобретены непосредственно у «Роснефти», еще одна — у трейдера Adamas. Одна партия была отправлена на Мальту. В марте также ожидается поставка SOCAR партии российского мазута из Роттердама в Сингапур", — сказали собеседники агентства.
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