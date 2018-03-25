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За год граждане перевели из России за рубеж 43,8 млрд долларов
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За год граждане перевели из России за рубеж 43,8 млрд долларов 

Российская Газета 30 минут назад
Встречный поток — переводы в Россию — был более чем в два раза меньше — 20,8 миллиарда долларов (годом ранее — 18,4 миллиарда), в основном (17,5 миллиарда) это переводы из стран дальнего зарубежья, среди которых выделяются Швейцария (3,7 миллиарда), Латвия и США (по 1,6), Кипр (1,4) и Великобритания (1,2 миллиарда). Из ближнего зарубежья больше всего средств переведено из Казахстана (1,5 миллиарда), Киргизии (393 миллиона) и Армении (372 миллиона).
Из России денежный поток физлиц был наиболее значителен в ту же Швейцарию (6,2 миллиарда долларов), а среди других стран дальнего зарубежья выделяются США (2,4 миллиарда), Великобритания (2,3 миллиарда), Латвия (2,2 миллиарда), а также Китай (1,9 миллиарда). Среди стран СНГ выделяются Узбекистан (3,9 миллиарда), Таджикистан (2,5 миллиарда), Киргизия (2,2 миллиарда) и Армения (1 миллиард).
Эти цифры говорят о том, что нарастают миграционные потоки в Россию из соседних государств, а с другой стороны, наши сограждане переезжают за границу или смещают свои экономические интересы в другие страны, отмечает президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.
В 2017 году эмигрировали 300 тысяч человек, еще минимум 600 тысяч уехали, сохранив российское гражданство
По его словам, несколько лет люди из стран СНГ почти не приезжали на заработки в Россию, это было связано не столько с девальвацией рубля, сколько со вступлением в силу ряда законов, регулирующих миграцию, к которым мигрантам было сложно адаптироваться. Сейчас все наладилось, и они вновь стали рассматривать нашу страну как место, где можно заработать. Переводы из России в Киргизию выросли за прошлый год на 27 процентов по сравнению с 2016 годом и на 5 процентов к 2013 году, переводы в Узбекистан — на 42 процента к 2016 году, в Таджикистан — на 31. В прошлом году из России эмигрировали 300 тысяч человек — это те, кто продал жилье, снялся с регистрации и купил билет в один конец, говорит Поставнин. Но тех, кто уехал жить или работать за рубеж, сохранив в России недвижимость и регистрацию, в два-три раза больше. Эти люди переводят деньги родным, близким, оплачивают дистанционно коммунальные платежи или во что-то инвестируют.
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