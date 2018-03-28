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Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в 2018 году до 53 млн тонн
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Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в 2018 году до 53 млн тонн 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Минсельхоз рассчитывает, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году составит около 53 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в ходе заседания итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год.
«В текущем году мы рассчитываем экспортировать порядка 53 млн тонн», — сказал он.
Ткачев отметил, что «на сегодняшний день поставки зерновых выросли на 40% по сравнению с прошлым сезоном и достигли 38 млн тонн».
В феврале в кулуарах Сочинского форума замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов сказал журналистам, что ведомство прогнозирует объем экспорта в районе 45-47 млн тонн.
«Мы ориентируемся на то, что экспорт зерна в текущем году составит 45-47 млн тонн», — говорил он журналистам.
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