Uber продал часть бизнеса сингапурскому конкуренту

Американская компания Uber Technologies Inc. достигла соглашения по продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — малазийской технологической компании, которая предлагает услуги такси, Grab. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Блумберг.

По словам собеседника агентства, дальнейшее обсуждение сделки может пройти в понедельник, 25 марта, в Сингапуре . Источник рассказал, что ​по сделке Uber продаст часть бизнеса, который она ведет в Азии, в том числе Uber Eats. Bloomberg отмечает, что после продажи Uber покинет этот сегмент рынка и Grab станет крупным игроком, главным конкурентом которого станет индонезийская логистическая компания Go-Jek.

Представители Grab и Uber никак не комментируют эту информацию.