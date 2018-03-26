Uber продал часть азиатского бизнеса сингапурскому конкуренту

Американская международная компания Uber Technologies Inc. договорилась продать часть своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — базирующейся в Сингапуре технологической компании Grab, пишут агентства Bloomberg Reuters со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров о покупке активов.

Сами компании Grab и Uber эту информацию не комментируют.

Агентства отмечают, что Uber продаст ту часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе — Uber Eats.

Сумма сделки не раскрывается.