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Uber продал часть азиатского бизнеса
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Uber продал часть азиатского бизнеса сингапурскому конкуренту 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Reuters
Американская международная компания Uber Technologies Inc. договорилась продать часть своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту — базирующейся в Сингапуре технологической компании Grab, пишут агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров о покупке активов.
Сами компании Grab и Uber эту информацию не комментируют.
Агентства отмечают, что Uber продаст ту часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе — Uber Eats.
Сумма сделки не раскрывается.
Компания Grab работает городах и странах Азии: Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением по вызову такси этой компании пользуются свыше 86 млн человек в азиатском регионе.
Напомним, что в феврале текущего года закрыли сделку Uber и российское "Яндекс. Такси" по слиянию бизнеса компаний на территории Российской Федерации, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой объединенной компании "Яндекс" владеет 59,3% акций, Uber — 36,9%. Объем инвестиций американской Uber в новую структуру составил $225 млн, "Яндекса" — $100 млн
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