Еврокомиссия пригрозила Facebook за использование данных пользователей

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что против социальной сети Facebook готовятся весьма жесткие меры после скандала об использовании данных пользователей портала сторонними организациями. Слова европейской чиновницы привел «Интерфакс»

Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия — Вера Юрова. Она назвала неприемлемым злоупотребление данными 50 миллионов человек, чьи данные оказались в руках аналитической фирмы Cambridge Analytica.

Она подчеркнула. что требует от Facebook извинений, а также точных данных о том, данные какого количества жителей Европы оказались в руках фирмы.

Скандал вокруг социальной сети начался еще на прошлой неделе, когда журналисты выяснили, что консалтинговое агентство Cambridge Analytica, предоставляющее услуги политического PR, прибегает к использованию данных, собранных через приложение на платформе социальной сети.

Предполагается, что полученную информацию фирма могла использовать для влияния на выборы в США в 2016 году.

Стоимость акций Facebook на американском фондовом рынке начала снижаться на фоне возникшего скандала по утечке данных пользователей. В минувшую субботу акции опустились до 159 долларов со 177 долларов за единицу.