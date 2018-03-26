Ещё
Иркутский авиазавод начнет сборку серийных МС-21 в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иркутский авиазавод начнет сборку серийных МС-21 в июне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Департамент PR Корпорации "Иркут"
Начало сборки серийных лайнеров МС-21 начнется в июне, сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.
Ранее сообщалось, что 25 марта Иркутский авиационный завод передал из цеха окончательной сборки для проведения наземных и летных испытаний второй испытательный лайнер МС-21-300. Первый испытательный самолет этой серии поднялся в воздух в мае прошлого года. Тогда же генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев сообщил РИА Новости, что к 2020 году завод должен выйти на объем производства — 20 самолетов в год, а к 2023 году — 70 машин в год. Сейчас предприятиями-смежниками ведется изготовление деталей для первых серийных лайнеров.
"Начало сборки первых серийных лайнеров МС-21 запланировано на июнь 2018 года. Сейчас смежниками ведется изготовление деталей, панелей и агрегатов. Эти работы проводятся в соответствии с графиком", — сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.
По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, первый серийный МС-21-300, который сойдет с конвейера авиазавода, будет задействован на рейсах иркутской авиакомпании "ИрАэро".
РИА Новости: последние новости
Орешкин пригласил японские компании активнее инвестировать в Россию Липецкая Roshen отчиталась о росте убытка в десятки раз Глава ОЭЗ рассказал о значении зоны для иностранных компаний
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться108
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ179
МВД и СБ Украины перешли на сторону России735
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи14
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский317
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение