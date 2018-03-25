Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 4,3%

По данным Росстата индекс промышленного производства по итогам февраля составил 4,3%, индекс обрабатывающих производств — 6,6%. Наибольший прирост в феврале произошел в производстве одежды (31,2%), готовых металлических изделий (28,7%) и автомобилестроении (20,2%). Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , увеличение спроса на автомобильную продукцию в целом по стране позволило нижегородским производителям нарастить объемы производства.

Так, « Группа ГАЗ » в прошлом году увеличила продажи легких коммерческих автомобилей на 5%, а в 2018г. компания планирует рост ещё на 10%, в том числе, и за счет развития экспортных поставок.

«Позитивная динамика в отрасли автомобилестроения приводит и к увеличению спроса на продукцию металлургических и металлообрабатывающих предприятий. В частности, значительная доля продукции Борского трубного завода поставляется на автомобилестроительные предприятия Нижегородской области и других регионов РФ . А Выксунский металлургический завод увеличил объем производства трубной продукции и железнодорожных колес», — рассказал министр.

Он также пояснил, что рост производства одежды связан с деятельностью АО «Княгининская швейная фабрика». Предприятие начало производство головных уборов для силовых структур на собственные средства ещё до получения аванса за выполнение госконтракта.

Напомним, по данным Росстат общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-февраль 2018г.составил более 200 миллиардов рублей рублей, что на 15,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Предприятия обрабатывающей сферы отгрузили товаров на сумму около 180 миллиардов, что на 16,7 процента выше уровня соответствующего периода 2017 года.