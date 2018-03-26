Алтайский филиал Россельхозбанка активно продолжает кредитование населения

Только с начала 2018 года выдал населению двух Алтаев потребительских кредитов на сумму более 663 млн рублей, что на 40% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Розничный кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка на 20 марта 2018 года составил 9,9 млрд рублей. Количество заемщиков филиала Банка составляет свыше 49 тысяч человек.

Стабильные результаты обусловлены, в том числе, специальными программами кредитования, которые действуют в банке в течение февраля-марта 2018 года — это специальные ставки для бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка, а также акции, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню.

«Привлекательные условия и конкурентные ставки потребительских кредитов, минимальный пакет документов и простота оформления, а также широкая сеть точек продаж в регионе являются нашими преимуществами», — отметил заместитель директора филиала Валерий Каменский