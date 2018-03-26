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Алтайский филиал Россельхозбанка активно продолжает кредитование населения
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Алтайский филиал Россельхозбанка активно продолжает кредитование населения 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Алтайская правда
Только с начала 2018 года выдал населению двух Алтаев потребительских кредитов на сумму более 663 млн рублей, что на 40% превышает аналогичный показатель 2017 года.
Розничный кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка на 20 марта 2018 года составил 9,9 млрд рублей. Количество заемщиков филиала Банка составляет свыше 49 тысяч человек.
Стабильные результаты обусловлены, в том числе, специальными программами кредитования, которые действуют в банке в течение февраля-марта 2018 года — это специальные ставки для бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка, а также акции, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню.
«Привлекательные условия и конкурентные ставки потребительских кредитов, минимальный пакет документов и простота оформления, а также широкая сеть точек продаж в регионе являются нашими преимуществами», — отметил заместитель директора филиала Валерий Каменский.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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