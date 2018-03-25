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«ВостокУголь» просит у Росприроднадзора мировую по спору на 1 млрд рублей
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«ВостокУголь» просит у Росприроднадзора мировую по спору на 1 млрд рублей 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Арктическая горная компания (АГК, входит в «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева) ​предложила Росприроднадзору заключить мировое соглашение, снизив штраф почти вдвое, с 954 млн рублей до 429,1 млн Об этом говорится в письме гендиректора компании Вадима Бугаева, направленном 13 марта на имя руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова, передает РБК.
В «ВостокУгле» подтвердили, что сейчас с ведомством ведутся переговоры о мировой, представитель Росприроднадзора отказался комментировать это предложение.
АГК с 19 декабря 2014 года до 9 августа 2017 года владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года на этом участке компания открыла ​Малолемберовское месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор ​Таймырского района Красноярского края провел проверку этого участка, по итогам которой ​Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд рублей АГК с этим не согласилась и подала в суд.
После проведенного перерасчета Росприроднадзор снизил штраф в два раза, до 954 млн рублей, следует из письма Бугаева. Но и это не устроило АГК, она продолжает судиться — следующее заседание назначено на 25 апреля. Для внесудебного урегулирования спора компания предлагает снизить размер штрафа еще в 2,2 раза и предоставить ей рассрочку на десять лет, говорится в письме. ​
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