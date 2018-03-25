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Вкладчики забрали из латвийских банков 365 млн евро за неделю
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Вкладчики забрали из латвийских банков 365 млн евро за неделю 

Прайм 1 час назад
РИГА, 25 мар — ПРАЙМ. Вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 млн евро, свидетельствуют данные Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK).
"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 миллиарда евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 миллионов евро", — сказали в FKTK.
FKTK ранее прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами из латвийских банков будут выведены миллиарды евро.
Всего с 13 февраля, когда США предложили принять меры против ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд евро, или на 10,5%. Банк ABLV заявил о самоликвидации.
FTFK намерен добиться, чтобы доля вкладов нерезидентов в банках Латвии снизилась с нынешних 35% до 5%.
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